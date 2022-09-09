Наумов: «Факел» может победить, слишком слаб сейчас «Локомотив»

Николай Наумов, ранее занимавший пост президента столичного «Локомотива», поделился ожиданиями от предстоящего поединка между воронежским «Факелом» и «железнодорожниками» в девятом туре Премьер-лиги.

«Факел» может добиться успеха. Слишком слаб сейчас «Локомотив», командной игры нет. И непонятно, почему за это ответил только один из ассистентов, а не весь тренерский штаб», - передает слова Наумова издание «Известия».

Поединок между «Факелом» и «Локомотивом» состоится на стадионе в Воронеже в воскресенье, 11 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Перед этой игрок хозяева занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, а гости располагаются на девятой строчке.