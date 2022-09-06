Олег Василенко больше не является главным тренером «Факела». Пресс-служба воронежского клуба объявила о расставании с тренером по согласию сторон.

В восьми прошедших турах чемпионата России «Факел» показывал задорный футбол, но не одержал ни одной победы. Четыре очка команда раздобыла посредством четырёх ничьих. «Огнеопасные» на текущий момент располагаются на 14-й позиции в турнирной таблице.

Напомним, что «Факел» в этом сезоне выступает в топ-дивизионе России впервые с 2001 года.

Впереди у «Факела» очень интересный календарь – в трёх ближайших матчах команда сыграет против «Локомотива» (РПЛ), «Спартака» (Фонбет Кубок России) и «Сочи» (РПЛ).