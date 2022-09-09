Наумов считает Педриньо хорошим усилением для «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал переход бразильского вингера Педриньо из «Брагантино» в московский клуб.

Напомним 22-летний футболист подписал с «железнодорожниками» контракт, рассчитанный до лета 2026 года. Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро.

Наумов считает, что Педриньо — перспективный футболист, которого в будущем можно будет хорошо продать.

«Изначально, бразильцы — это вещь хорошая. Три с половиной миллиона евро — это небольшая сумма за бразильца. Хотя его оценивают чуть ниже. Это хороший вариант для усиления», — цитирует Наумова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем году Педриньо выступал за клуб «Америка Минейро» на правах аренды. В составе бразильской команды футболист провёл 34 матча, забив восемь голов и отдав три результативные передачи.