«Факел» может возглавить Игорь Черевченко

Бывший наставник московского «Локомотива» Игорь Черевченко может стать новым наставником воронежского «Факела», который ранее по ходу сегодняшнего дня объявил о расставании с Олегом Василенко, выведшим клуб в высшую лигу и тренировавшим его на протяжении первых восьми туров нынешнего чемпионата российской Премьер-лиги.

О том, что клуб может возглавить именно 48-летний Черевченко, сообщает телеграм-канал Alexeev ньюс. Косвенным намеком на это является фигура спортивного директора «Факела» - Кирилла Котова, который ранее сотрудничал с Черевченко в московском «Локомотиве». Также Черевченко в прошлом успел поработать в таких клубах, как «Балтика», «Арсенал» и «Химки».