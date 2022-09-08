«Локомотив» интересуется 23-летним полузащитником загребского «Динамо»

По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», полузащитник «Динамо» Загреб Лука Иванушец всё ещё может оказаться в Российской премьер-лиге.

Ранее агент футболиста сообщал, что клуб из Хорватии отказался продавать его, но в последнее время московский «Локомотив» вновь предпринимает попытки заполучить Иванушеца. «Железнодорожники» уже увеличили своё предложение. Возможно, из-за нехватки времени сделка будет перенесена на зимнее трансферное окно.

23-летний Иванушец забил один гол и отдал три результативные передачи в восьми матчах чемпионата Хорватии.