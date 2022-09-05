​Булыкин: «Локомотиву» надо искать нового тренера»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин не удивлён решению клуба расстаться с одним из тренеров, учитывая плохой старт команды в сезоне.

Напомним, в понедельник «железнодорожники» объявили об отставке Марвина Комппера. Теперь полноценным главным тренером команды будет Йозеф Циннбауэр.

«Вся немецкая модель не пошла в «Локомотиве». Надо искать нового тренера и зимой уже ставить его, чтобы наводил порядок. У клуба хорошие и перспективные футболисты, молодёжь себя зарекомендовала», - высказался Булыкин, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

По словам Булыкина, «Локомотив» должен бороться в чемпионате России за медали, а не располагается в средней части турнирной таблицы. На текущий момент «железнодорожники» занимают девятую строчку.

Следующий матч РПЛ «Локомотив» проведёт 11 сентября. Соперником москвичей будет «Факел».