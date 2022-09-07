В «Урале» подтвердили переход Кузьмичёва в «Локомотив»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что 21-летний защитник екатеринбургской команды Иван Кузьмичёв перешёл в «Локомотив».

«Кузьмичёв покинул «Урал» и подписал контракт с «Локомотивом». Сумму трансфера я говорить не буду», — приводит слова Иванова Sport24.

Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 800 тысяч евро.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «Урала» семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт 11 сентября в гостях против «Факела». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.