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В «Урале» подтвердили переход Кузьмичёва в «Локомотив»

 
07 Сентября 2022 • 14:25 Комментировать
Урал
...
Торпедо Москва
11.09 13:00

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что 21-летний защитник екатеринбургской команды Иван Кузьмичёв перешёл в «Локомотив».

«Кузьмичёв покинул «Урал» и подписал контракт с «Локомотивом». Сумму трансфера я говорить не буду», — приводит слова Иванова Sport24.

Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 800 тысяч евро.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «Урала» семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт 11 сентября в гостях против «Факела». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Урал Григорий Иванов Трансферы футбола - лето 2022 Иван Кузьмичёв
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