Квеквескири: «Незазорно сесть за линию мяча и обороняться»

Лучший футболист матча «Факел» - «Локомотив» (2:0) Ираклий Квеквескири поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Было несколько матчей, когда «Факел» вел в Премьер-лиге, но каждый раз чего-то не хватало, чтобы победить. Сегодня вы забили один, забили второй. Хотя «Локомотив» в первом тайме давил и старался создавать моменты. Какой из моментов был самый сложный сегодня?

- Это психология. Мы четыре матча вели, но проиграли. Чемпионы по первым таймам в РПЛ, но, к сожалению, во вторых таймах уступали. Очень важно гибкими быть и вовремя обороняться. Это незазорно сесть за линию мяча и обороняться. Самое главное - результат, которого мы добились

- Сегодня как всегда в Воронеже потрясающая атмосфера, приятно это наблюдать, стадион переполнен. Как вам помогают болельщики, как это сказывается на вашем менталитете и настрое?

- Это очень сильно поднимает эмоциональный фон, настоящий 12-й игрок. Благодаря им усталости вообще не ощущаем.

- В плане менталитета что поменяется после победы, может быть, возникает какая-то раскрепощенность?

- Скорее всего, потому что ментально и психологически это давит. Может быть, болельщики говорят: «Ничего страшного, мы все равно в вас верим». А подсознательно каждый футболист хочет выиграть. Слава богу, что мы выиграли. Идем дальше.

- Раз уж мы увидели от вас такой гол-красавец. Дальше стоит ожидать нестандартных ходов в атаке?

- Обязательно, все только начинается.