Новичок столичного «Спартака» Кейта Бальде дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

Сообщается, что причиной для отстранения сенегальского нападающего стало нарушение процедуры допинг-контроля во время игры форварда за «Кальяри». Что интересно, проваленных тестирований у Бальде нет, но из-за всеобщего признания нарушений, связанных с антидопинговым регламентом, санкция итальянского органа не подлежит обсуждению со стороны РФС. Таким образом, Кейта не поможет «красно-белым» в осенней части сезона.

По условиям отстранения, сенегалец сможет приступить к тренировкам не ранее чем за 22 дня до окончания срока дисквалификации.

Свой дебют в футболке «Спартака» нападающий совершил в игре против «Зенита», выйдя на поле во второй половине встречи.

