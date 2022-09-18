​Соболев продлил голевую серию до 4 матчей

В главном поединке десятого тура Российской премьер-лиги в воскресенье вечером встречаются «Спартак» и «Локомотив». После первого тайма «красно-белые» лидируют в дерби Москвы – 1:0. Автором гола стал нападающий Александр Соболев.

Расписавшись в воротах «Локомотива», Соболев продлил свою результативную серию до четырёх матчей. Ранее нападающий забивал «Зениту» (4 сентября), «Ростову» (11 сентября) и «Факелу» (15 сентября).

Следить за вторым таймом матча между «Спартаком» и «Локомотивом» можно на портале LiveResult. Там проходит подробная трансляция в текстовом формате.