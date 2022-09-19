Червиченко рассказал, чем Абаскаль удивил «Локомотив»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче 10-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив».

По мнению Червиченко, «красно-белые» провели хороший матч, благодаря уникальным решениям наставника команды Гильермо Абаскаля.

«Считаю, сработал ход Абаскаля, который одновременно выпустил с первых минут Соболева и Николсона. Плюс ещё Промес. Это трио стало сразу давить. «Локо», видимо, не был готов к такому раскладу, в итоге дрогнул», — приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

После 10 проведённых матчей «Спартак» расположился на пятой строчке турнирной таблицы российского чемпионата с 19 набранными очками в своём активе. Свой следующий матч подопечные Абаскаля проведут 2 октября против «Пари НН».