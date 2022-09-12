Агент Мевли сообщил о том, когда футболист получит разрешение на работу

Агент Андрей Степанов, представляющий интересы защитника «Спартака» Михи Мевли, рассказал о том, когда его клиент получит разрешение на работу в России.

«Никаких проблем нет, это обычная процедура. Примерно сегодня или послезавтра это разрешение должно быть получено», — приводит слова Степанова «Спорт-Экспресс».

Агент добавил, что Мевля будет доступен для тренера тогда, когда получит разрешение на работу, а уже сам наставник будет определять состав на игру.

Напомним, 32-летний защитник пополнил состав московского «Спартака» 8 сентября.

«Красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков после девяти туров.