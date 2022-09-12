Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Мевли сообщил о том, когда футболист получит разрешение на работу

 
12 Сентября 2022 • 14:30 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
1 1.78 X 3.95 2 4.20
18.09 19:00

Агент Андрей Степанов, представляющий интересы защитника «Спартака» Михи Мевли, рассказал о том, когда его клиент получит разрешение на работу в России.

«Никаких проблем нет, это обычная процедура. Примерно сегодня или послезавтра это разрешение должно быть получено», — приводит слова Степанова «Спорт-Экспресс».

Агент добавил, что Мевля будет доступен для тренера тогда, когда получит разрешение на работу, а уже сам наставник будет определять состав на игру.  

Напомним, 32-летний защитник пополнил состав московского «Спартака» 8 сентября.

«Красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков после девяти туров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Степанов Миха Мевля
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Сентября
15:40 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Тренеры академии «Зенита» иногда жалуются на то, что я рычу с бровки на игроков»
15:22 · Россия. Премьер-лига
Гришин раскритиковал Джикию за матч с «Ростовом»
15:20 · Россия. Первая лига
Бояринцев прокомментировал информацию о возможном назначении в «Волгу»
15:11 · Россия. Премьер-лига
​Радимов – о «Спартаке»: «Какое чемпионство?»
15:08 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «С VAR начали ещё хуже судить»
15:05 · Россия. Премьер-лига
Глеб рассказал, чем Самара круче Лондона
14:58 · Россия. Премьер-лига
​Тихонов не впечатлён трансферной кампанией «Спартака»
14:51 · Россия. Премьер-лига
Газзаев — об Абаскале в «Спартаке»: Работа любого тренера — это результат
14:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Мевли сообщил о том, когда футболист получит разрешение на работу
14:24 · Россия. Премьер-лига
​Кордоба – самый подешевевший футболист из РПЛ
14:19 · Россия. Премьер-лига
Василенко прокомментировал крупное поражение «Факела» от «Спартака»
14:17 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая считает, что Ротенберг может сменить Цорна на посту спортивного директора «Локомотива»
14:12 · Россия. Премьер-лига
​Сперцян – самый подорожавший игрок в РПЛ
13:53 · Россия. Премьер-лига
​5 игроков «Зенита» - в сборной тура от WhoScored
12:56 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян — о результатах «Локомотива»: «Мы сами в недоумении»
Все новости
Рекомендуем