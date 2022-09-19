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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболев: «Для меня нет авторитетов на поле - хоть Роналду, хоть Месси»

 
19 Сентября 2022 • 08:32 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Локомотив Москва
окончен

Центрфорвард московского «Спартака» Александр Соболев в беседе с журналистами заявил, что для отсутствуют авторитеты на футбольном поле.

«Я на поле наглый. Для меня нет авторитетов на поле. Хоть Роналду, хоть Месси. Да, за полем мы все друзья, прекрасно общаемся. А на поле - совсем другое», - приводит слова нападающего «красно-белых» издание «Спорт-экспресс».

В рамках десятого тура чемпионата России «Спартак» на своем поле принимал «Локомотив». «Народная команда» отпраздновала победу со счетом 1:0. Единственный гол в составе «красно-белых» забил Соболев.

В нынешнем сезоне Александр отметился пятью голами и четырьмя ассистами в 13 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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