Промес: «Уважение всей команде»

В последнем матче десятого тура российской Премьер-лиги московский «Спартак» принимал дома «Локомотив» и уверенно обыграл земляков. Правда, в некоторые моменты матча вопросы вызывала игра «красно-белых», хотя Куинси Промес, нападающий московского клуба, считает, что игра сложилась отлично.

- В первую очередь уважение всей команде, мы здорово играли, все и каждый. Возможно, с мячом мы действовали не так, как должны были, но в обороне сыграли как одна команда. 1:0 — не такой крупный счет, но мы победили, молодцы, - заявил Промес в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, одиннадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» сыграет на выезде с «Пари НН».