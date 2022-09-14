Циннбауэр считает, что «Спартак» выглядит лучше «Краснодара»

Наставник «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался в преддверии матча 10-о тура РПЛ против «Спартака».

«Я смотрел матчи «Спартака» и скажу, что они выглядят лучше, чем «Краснодар». Ждет тяжелая игра, но если мы хотим набрать очки, то нам нужно очень ответственно подойти к этой игре», — передает слова Циннбауэра «Чемпионат».

Специалист отметил, что у его подопечных будет время для того, чтобы сделать шаг вперед перед дерби со «Спартаком».

Матч 10-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится 18 сентября, начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.