Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «красно-белыми» и «Локомотивом».

«Интересно будет посмотреть. «Локомотив» сейчас явно в яме. У них там не понятно, что происходит. Руководители приехали, меняются и руководят вот: зарабатывают и отдыхают. По составу «Локомотив» не должен находиться на таком месте, они в пятерке должны быть точно.

Если «Спартак» выиграет, то мы вряд ли увидим отставку Циннбауэра. Я думаю, что такого не будет. Уже сколько времени прошло. Там ситуация непонятная просто. Когда Рангник приехал, взявшись из ниоткуда, он начудил, нашумел. Как эти люди в футбол попадают?

Возвращение Сёмина? Ну зачем ему это надо? Юрий Павлович уже взрослый мужчина. Он уже столько поработал в футболе, смысл ему сейчас нервы тратить. Сейчас жизнь такая, что приходится нервничать на такой работе. Так что я думаю, что не стоит. Есть ребята помоложе, которые могут возглавить», - сказал Мостовой.

Матч пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 18 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.