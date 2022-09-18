Николсон: «Рад вернуться, мы выиграли»

В последнем матче десятого тура российской Премьер-лиги московский «Спартак» принимал дома «Локомотив» и уверенно обыграл земляков. Правда, в некоторые моменты матча вопросы вызывала игра «красно-белых», в составе которых на поле появился нападающий Шамар Николсон. Он не отметился результативными баллами, но рад тому, что команда выиграла матч.

- Самое главное, что я вернулся, и мы выиграли сегодня. Для меня было важно получить этот шанс, я думаю, что сегодня у меня были неплохие действия и моменты, - заявил Николсон в интервью ТАСС.

В следующем, одиннадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» сыграет на выезде с «Пари НН».



