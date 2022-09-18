Генич дал прогноз на дерби «Спартак» - «Локомотив»

Футбольный комментатор и прогнозист Константин Генич поделился ожиданиями от дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» в десятом туре Российской премьер-лиги.

«Атака сильнее обороны и у тех, и у других. Матч очень непредсказуемый. «Обе забьют» и «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» - я бы рассмотрел эти варианты», - приводятся слова Константина на страницах «РБ Спорта».

«Красно-белые» примут «железнодорожников» на домашнем стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 18 сентября. Начало столичного дерби запланировано в 19:00 по московскому времени

Перед матчем «Спартак» идет на пятом месте, а «Локо» занимает 11-ю строчку.