Наумов: «Вопрос смены тренерского штаба назрел окончательно»

В матче десятого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Спартак» принимал дома «Локомотив» и добился победы с минимальным счетом 1:0. Для железнодорожников это поражение стало уже пятым в сезоне - проиграна ровно половина проведенных игр. Николай Наумов, бывший президент «Локомотива», не сомневается в том, что для клуба назрело время решительных перемен, прежде всего, в тренерском штабе.

- Вопрос смены тренерского штаба назрел окончательно. Нужно его решать, а не ждать, когда закончится этот этап, назначать нормальных тренеров, создавать игру. Эти тренеры просто не могут игру поставить, каждый играет, как умеет, - нет ни тактики, ничего нет, - цитирует специалиста ТАСС.

В следующем, одиннадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Локомотиву» предстоит сыграть с «Уралом».