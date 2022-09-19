Джикия - о еврокубках: «Дополнительная мотивация, когда её нет, это бьёт по настроению»

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал отстранение российских команд от участия в еврокубках. Бан действителен до завершения сезона-2022/2023.

«Когда играешь и понимаешь, что можешь бороться за еврокубки, а не только за места в РПЛ, это дополнительная мотивация. И когда ее нет, это по настроению бьет», - приводит слова Джикии издание «Чемпионат».

Напомним, что клубы чемпионата России и сборная страны отстранены от турниров решением ФИФА и УЕФА.

В текущем сезоне «Спартак» набрал 19 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.