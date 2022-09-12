Бояринцев выразил уверенность в том, что «Спартак» будет бороться за чемпионство

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказался о борьбе «красно-белых» за чемпионство РПЛ.

«Опережаете события, что «Спартак» не борется за чемпионство — всего сыграли девять туров. Вся борьба еще впереди, поэтому не стоит сбрасывать «Спартак» со счетов. Команда точно поборется», — приводит слова Бояринцева «Чемпионат».

«Красно-белые» уступили в последних двух турах Российской премьер-лиги «Зениту» (1:2) и «Ростову» (2:4). На данный момент «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков после девяти матчей.

В следующем туре «гладиаторы» встретятся с «Локомотивом», игра пройдет 18 сентября.