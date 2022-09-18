Соболев настиг Дзюбу по количеству голов за «Спартак»

В последнем матче десятого тура российской Премьер-лиги московский «Спартак» принимал дома «Локомотив» и уверенно обыграл земляков. Победный гол в этой встрече забил еще в первом тайме нападающий красно-белых Александр Соболев.

Это был его 38-й мяч в составе «Спартака», что позволило ему сравняться по этому показателю с Артёмом Дзюбой, который выступал за московский клуб с 2006 по 2015 год. Теперь они вместе делят друг с другом 40-ю строчку в списке лучших бомбардиров за всю историю «Спартака», который в этом году отмечает свое столетие.

В следующем, одиннадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» сыграет на выезде с «Пари НН».