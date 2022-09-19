Цорн оценил игру Игнатьева за «Локомотив»

Футбольный функционер Томас Цорн, занимающий пост спортивного директора московского «Локомотива», высказался об игре нападающего команды Ивана Игнатьева в нынешнем сезоне.

«Мы довольны Ваней. Вопросов к нему не имею. У него в контракте есть опция продления. Решение примем ближе к следующему лету», - приводит слова функционера «Чемпионат».

Напомним, что трудовое соглашение российского форварда с «железнодорожниками» рассчитано до окончания сезона-2022/2023.

В составе «Локомотива» Игнатьев провел 11 поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.