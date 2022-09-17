Филимонов: «Игра «Спартака», это не просто футбол, это идеология»

Бывший голкипер московского «Спартака» Александр Филимонов, завершивший карьеру четыре года тому назад после выступлений в пляжном футболе, признался, что не успевает следить за играми «красно-белых» в текущем сезоне, однако из того, что он увидел, не считает, что команда поменяла стиль при новом тренере. По его мнению, Абаскаль вряд ли станет культовым тренером, каким был, к примеру, Олег Романцев.

- Романцевский футбол — не вопрос схем или расстановки, это идеология, концепция. Спартаковский футбол — идеология. Намного глубже, намного шире. Иностранные тренеры делают это поверхностно, - цитирует слова бывшего кипера издание «Спорт-экспресс».