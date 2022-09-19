Джикия ответил, готов ли покинуть «Спартак» ради Европы

Защитник сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о возможном переезде в один из европейских чемпионатов.

«Поздно ли уже мне? Не то что поздно, но я не планирую уезжать. Готов ли играть здесь до конца? Пока колено не сотрется, будем играть», - приводятся слова капитана «народной команды» на страницах «Чемпионата».

Напомним, что Георгий защищает цвета «Спартака» с зимы 2017 года. В стан «красно-белых» он перебрался из пермского «Амкара». С того момента 28-летний футболист принял участие в 184 поединках за столичный коллектив, отметившись пятью забитыми мячами и 11 результативными передачами.