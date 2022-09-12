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Кобелев назвал футболиста «Спартака», который мог бы стать основным игроком в «Зените»

 
12 Сентября 2022 • 17:55 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
17.09 19:00

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что лишь один игрок из «Спартака» смог бы стать основным в «Зените».

«Есть ли в «Спартаке» футболисты, которые могли бы заиграть в основе «Зенита»? На сегодняшний день, один Джикия. Соболев? Думаю, вряд ли», — приводит слова Кобелева «Спорт День за Днем».

Георгий Джикия является капитан «Спартака», он защищает цвета клуба с 2017 года. В текущем сезоне защитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых сделал одну голевую передачу.

Форвард Александр Соболев в нынешнем сезоне забил три мяча и отдал четыре результативные передачи в 11 играх с учетом всех турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Кобелев Георгий Джикия Александр Соболев
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