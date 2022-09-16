Червиченко считает, что «Спартаку» не стоит приглашать Эшуорта на должность спортивного директора

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном назначении Пола Эшуорта на пост спортивного директора московского клуба. Напомним, что в данный момент 52-летний англичанин занимается скаутской работой в одной из команд третьего по силе дивизиона Англии.

По мнению Червиченко, в силу геополитической обстановки, приглашать иностранцев на ключевые посты сейчас не стоит. Ранее такую же позицию высказывал и бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев.

«На мой взгляд, в силу геополитической обстановки, я бы иностранцев не приглашал. Нашего рынка он не знает. Сложно сказать, правильное ли это решение», — цитирует Червиченко Metaratings.

Также экс-президент считает, что российским клубам сейчас очень рискованно приглашать латиноамериканских и западноевропейских игроков, поскольку они имеют право покинуть свои команды в любой момент.