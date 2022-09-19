Зиньковский высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Хавбек столичного «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о чемпионской гонке после победы над «Локомотивом» в матче десятого тура Российской премьер-лиги. «Красно-белые» выиграли на своем поле со счетом 1:0. Победный гол забил нападающий Александр Соболев.

«Гонка будет в последние пять туров, когда будет видно, какие команды в тройке. Тогда будет понятно, есть гонка или нет. Сейчас же все стараются играть на максимум», - приводит слова полузащитника «Чемпионат».

По итогам десяти туров Премьер-лиги «народная команда» набрала 19 баллов и располагается на пятой строчке в турнирной таблице. «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на семь баллов.