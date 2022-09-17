Кавазашвили — о дисквалификации Бальде: Генеральный директор должен внимательнее работать при подборе игроков

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о дисквалификации нападающего «красно-белых» Кейта Бальде. Игрок получил дисквалификацию до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля.

«У таких агентов, как у Бальде должны отбирать деньги за привезенных футболистов. Теперь это головная боль «Спартака», — цитирует слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что во время подписания игрока «красно-белые» должны были знать его историю, теперь генеральному директору клуба необходимо внимательнее вести свою работу над трансферами.

Напомним, «Спартак» подписал трудовой договор с Бальде до 2025 года.