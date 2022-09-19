Изидор рассказал, как улучшить результаты «Локомотива»

Форвард столичного «Локомотива» Вильсон Изидор дал комментарий относительно игры своей команды после вчерашнего поражения от «Спартака».

«Плохой результат для «Локомотива». Как улучшить результаты? Мы просто должны больше работать», – рассказал французский нападающий «Чемпионату». Отметим, что в дерби Вильсон провёл на поле 72 минуты, но не смог отметиться полезными действиями, а «железнодорожники» уступили со счётом 0:1.

В нынешнем сезоне РПЛ выкупленный у «Монако» игрок забил лишь однажды в семи играх. Его клуб после десяти туров занимает 12-ю строчку в таблице.