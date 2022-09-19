Умяров высказался о понимании требований Абаскаля

Хавбек столичного «Спартака» Наиль Умяров заявил, что игроки «красно-белых» полностью понимают требования наставника клуба Гильермо Абаскаля.

«Мы знаем, как играть. Схема у нас сильно не меняется. Я ничего особенного в этом не вижу. Мы прекрасно понимаем Абаскаля, это главное», – рассказал молодой полузащитник в интервью «Спорт-Экспрессу» после победы над «Локомотивом».

Напомним, что в столичном дерби верх взяли именно подопечные испанца. Единственный мяч Александра Соболева обеспечил «красно-белым» пятую строчку в таблице после трети сыгранных матчей.

