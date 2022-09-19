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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Умяров высказался о понимании требований Абаскаля

 
19 Сентября 2022 • 12:28 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Локомотив Москва
окончен

Хавбек столичного «Спартака» Наиль Умяров заявил, что игроки «красно-белых» полностью понимают требования наставника клуба Гильермо Абаскаля.

«Мы знаем, как играть. Схема у нас сильно не меняется. Я ничего особенного в этом не вижу. Мы прекрасно понимаем Абаскаля, это главное», – рассказал молодой полузащитник в интервью «Спорт-Экспрессу» после победы над «Локомотивом».

Напомним, что в столичном дерби верх взяли именно подопечные испанца. Единственный мяч Александра Соболева обеспечил «красно-белым» пятую строчку в таблице после трети сыгранных матчей.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наиль Умяров Гильермо Абаскаль
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