Радченко назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за золото

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о том, кто способен составить конкуренцию «сине-бело-голубым» в борьбе за чемпионство РПЛ.

По мнению Радченко, такой командой станет «Спартак», который после девяти туров нынешнего розыгрыша чемпионата России отстаёт от «Зенита» на семь очков.

«В этом году после двух туров все называли главным конкурентом ЦСКА, после четырёх — «Спартак», сейчас — «Ростов». То есть через каждые две недели у «Зенита» новый главный конкурент. Но я думаю, что основным соперником будет всё же «Спартак», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Зенит» проведёт сегодня, 17 сентября, против «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Завтра, 18 сентября, в это же время «красно-белые» примут на своём поле «Локомотив».