Мор сделал прогноз на дерби «Локомотив» - «Спартак»

Бывший футболист столичного «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от встречи «Локомотива» и «красно-белых» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги.

«Локо» катится под откос. У соперника же есть рисунок игры, футболисты знают, как им действовать. В этом плане у «Спартака» огромное преимущество. Этого будет достаточно, чтобы победить», - передает слова Мора «РБ Спорт».

Московское дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 18 сентября. Начало матча – 19:00 по московскому времени.

После девяти туров Премьер-лиги «железнодорожники» занимают 11-е место в турнирной таблице, а «красно-белые» идут на пятой позиции.