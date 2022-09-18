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Селихов - о Худякове: «У нас в стране есть вратарь, который претендует на большое будущее»

 
18 Сентября 2022 • 22:03 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Локомотив Москва
окончен

Вратарь «Спартака» Александр Селихов дал комментарий после матча с «Локомотивом» (1:0).

 «Понятно, что есть моменты, где у нас были недочёты. На разборе игры тренер все расскажет. Главное - три очка и победа в дерби.

Был ли этот «Локомотив» самым слабым в моей карьере? Не знаю.

Мы могли довести матч до более крупной победы. Не знаю, чего не хватило, чтобы забить больше. Главное - три очка.

Ситуация с Бальде? Я не вдавался в подробности ещё, если честно.

Непопадание в сборную? Понятно, что любой игрок с амбициями хочет попасть в сборную. Я не расстроился. Для меня это пища для размышлений, подумать, в чем мне нужно прибавить. Про меня никто не забыл. Я общался с Виталием Кафановым, и он рассказал, в чем мне нужно улучшиться.

Игра Худякова? Он хорош. Он молодой и перспективный вратарь. У нас в стране есть вратарь, который претендует на большое будущее», - цитирует Селихова корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Александр Селихов Даниил Худяков
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