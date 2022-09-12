Экс-футболист «Спартака» Калиниченко возглавил эстонскую «Левадию»

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко стал главным тренером «Левадии». Об этом сообщает официальный сайт эстонской команды. 43-летний специалист подписал контракт с клубом до конца 2023 года с возможностью продления еще на один сезон.

Калиниченко ранее работал помощником тренера в «Риге», «Родине», «Полесье» и молодежке Металлиста.

В качестве игрока он защищал цвета московского «Спартака» с 2000 по 2008 год.

«Левадия» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Эстонии, набрав 68 очков после 28 матчей. В следующем туре подопечные Калиниченко сыграют с клубом «Курессааре».