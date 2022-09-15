Андрей Федун: «Останусь ли в совете директоров «Спартака»? Я пока не знаю»

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал о том, кто будет принимать решение о его будущем в клубе.

«Точно ли я останусь в совете директоров? С чего это? Я пока не знаю. От чего это зависит? Это зависит от нового руководителя», — сказал Федун «Спорт-Экспрессу».

Напомним, Андрей Федун приходится братом бывшему владельцу «красно-белых» Леониду Федуну, который покинул клуб. Новым владельцем москвичей стала компания «Лукойл».

На данный момент «Спартак» принимает «Факел» в рамках 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, за прямой текстовой трансляцией игры можно следить на портале LiveResult.ru.