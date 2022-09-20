Габулов: Пропущенный гол от «Спартака» — это не ошибка Худякова

Экс-вратарь «Динамо» Владимир Габулов прокомментировал пропущенный гол Даниила Худякова в матче 10-го тура РПЛ «Спартак» - «Локомотив».

«Понятно, что Соболев пробивал в дальний угол, и это ни в коем случае не ошибка Худякова. Но мне хочется, чтобы именно с такими ударами молодой вратарь справлялся и совершал суперспасения», — приводит слова Габулова «Спорт-Экспресс».

Бывший голкипер заявил, что для этого необходимо отрабатывать такие моменты на тренировках, чтобы вратарь мог быстрее среагировать и сложиться для отражения удара.

Напомним, «Локомотив» уступил «Спартаку» в матче 10-го тура РПЛ со счетом 0:1.