Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев рассказал, почему не состоялся его переход в «Спартак» в прошлом году

 
13 Сентября 2022 • 10:23 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
1 1.77 X 4.00 2 4.20
18.09 19:00

Бывший защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал, почему летом прошлого года он не перешёл в «Спартак».

Футболист подтвердил, что имел вариант с переходом в «Спартак», однако трансфер сорвался по инициативе клуба.

«Мне позвонили и сказали: возможен вариант со «Спартаком». От меня в той ситуации уже ничего не зависело. Со мной после того звонка больше никто не связывался, а через некоторое время клуб подписал Кофрие. На ту же позицию, на которой должен был играть я», — приводит слова Игнатьева Sport24.

Напомним, в итоге Игнатьев подписал контракт с «Рубином», за который провёл в общей сложности 14 матчей, отметившись в них одним забитым голом. 35-летний защитник покинул казанский клуб летом нынешнего года и в настоящий момент находится в статусе свободного агента.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Рубин Владислав Игнатьев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Сентября
10:42 · Россия. Первая лига
Игнатьев — об уходе из «Рубина»: «Мы со Слуцким сразу друг друга поняли»
10:23 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев рассказал, почему не состоялся его переход в «Спартак» в прошлом году
10:21 · Россия. Премьер-лига
Червиченко считает, что «Зенит» переборщил в матче с «Оренбургом»
10:13 · Россия. Премьер-лига
Роша: «ЦСКА - один из самых важных клубов в России и Европе»
09:53 · Россия. Премьер-лига
Бейл рассказал, что летом мог перейти в «Штуттгарт»
09:47 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «В России сейчас нет игроков, которые смогут достойно выступать в Европе»
09:40 · Россия. Премьер-лига
Бериша объяснил, почему продлил контракт с «Ахматом»
09:33 · Россия. Премьер-лига
Шикунов раскритиковал работу Абаскаля в «Спартаке» 1
09:26 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» запланировал товарищеский матч с клубом из Ирана
09:21 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Антон Миранчук должен думать о возвращении «Локомотиву» былой славы»
09:18 · Россия. Первая лига
Игнатьев объяснил, почему «Рубин» вылетел из РПЛ
08:31 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Были предложения из Казахстана и Турции»
08:17 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Не успеваю поздравлять Хвичу с забитыми мячами»
07:47 · Россия. Премьер-лига
«МЮ» включил игрока из РПЛ в топ-3 самых опасных футболистов «Шерифа»
05:38 · Россия. Премьер-лига
Зделар: «Скоро буду говорить только на русском с вами»
Все новости
Рекомендуем