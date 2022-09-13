Игнатьев рассказал, почему не состоялся его переход в «Спартак» в прошлом году

Бывший защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал, почему летом прошлого года он не перешёл в «Спартак».

Футболист подтвердил, что имел вариант с переходом в «Спартак», однако трансфер сорвался по инициативе клуба.

«Мне позвонили и сказали: возможен вариант со «Спартаком». От меня в той ситуации уже ничего не зависело. Со мной после того звонка больше никто не связывался, а через некоторое время клуб подписал Кофрие. На ту же позицию, на которой должен был играть я», — приводит слова Игнатьева Sport24.

Напомним, в итоге Игнатьев подписал контракт с «Рубином», за который провёл в общей сложности 14 матчей, отметившись в них одним забитым голом. 35-летний защитник покинул казанский клуб летом нынешнего года и в настоящий момент находится в статусе свободного агента.