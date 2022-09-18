Булыкин считает, что дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» будет результативным

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, чего ждёт от встречи «Локомотива» со «Спартаком» в матче 10-го тура РПЛ.

«Жду жаркого и результативного дерби! «Спартаку» и «Локомотиву» нужно доказывать и поправлять свою ситуацию в чемпионате. Будет мощная битва за три очка!» - цитирует Булыкина «Чемпионат».

Также Булыкин предположил, что шансы «Спартака» на победу в дерби чуть выше. «Дам 60 на 40 в пользу «Спартака», - сказал экс-футболист.

Игра между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится сегодня, начало встречи запланировано на 19:00. После девяти туров «красно-белые» имеют в активе 16 очков (5-е место в таблице), Локомотив – 9 очков (12-е место).