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Сенников — о матче со «Спартаком»: «Локомотив» должен реабилитироваться»

 
17 Сентября 2022 • 16:11 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
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18.09 19:00

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ между «железнодорожниками» и «Спартаком».

«Локомотив» должен реабилитироваться после последних туров. Кажется, сейчас самое время показать хороший футбол и сыграть со «Спартаком» удачно», — приводит слова Сенникова Rusfootball.

Эксперт надеется, что «железнодорожники» разозлятся на свои последние результаты и в дерби покажут хорошую игру, хотя «Спартак» сейчас выглядит уверенно.

«Локомотив» в гостях встретится с «красно-белыми» 18 сентября, начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени. 
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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Дмитрий Сенников
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