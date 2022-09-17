Сенников — о матче со «Спартаком»: «Локомотив» должен реабилитироваться»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ между «железнодорожниками» и «Спартаком».

«Локомотив» должен реабилитироваться после последних туров. Кажется, сейчас самое время показать хороший футбол и сыграть со «Спартаком» удачно», — приводит слова Сенникова Rusfootball.

Эксперт надеется, что «железнодорожники» разозлятся на свои последние результаты и в дерби покажут хорошую игру, хотя «Спартак» сейчас выглядит уверенно.

«Локомотив» в гостях встретится с «красно-белыми» 18 сентября, начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.