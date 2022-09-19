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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаврилов ответил, сможет ли «Спартак» догнать «Зенит»

 
19 Сентября 2022 • 06:06 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Локомотив Москва
окончен

В матче десятого тура Российской премьер-лиги «Спартак» принимал «Локомотив» на «Открытие Банк Арене». Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Своим мнением по этому результату поделился ветеран «народной команды» Юрий Гаврилов.

«Хорошо, что выиграли, но надо подтягиваться. Команда играет очень нестабильно. Догонят ли «Зенит»? Все может быть. Питерцы еще потеряют очки», - приводит слова Гаврилова Metaratings.ru.

После десяти туров подопечные Гильермо Абаскаля набрали 19 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на семь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Юрий Гаврилов
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