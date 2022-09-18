​Мележиков взял на себя вину за ситуацию с Бальде

Форвард Кейта Бальде недавно перебрался в «Спартак», а теперь его дисквалифицировали на три месяца за нарушение процедуры допинг-контроля во времена выступлений за «Кальяри». Для «Спартака» это удар - как в кадровом плане, так и в плане деловой репутации. Евгений Мележиков, генеральный директор московского клуба, дал комментарий на этот счёт.

«Безусловно, виноват клуб. Наверное, я персонально виноват, в том числе. Но предвидеть ситуацию в такие сжатые сроки было тяжеловато. Наверное, агенты должны были уведомить об этом. Самое обидное, что тренеры не получили игрока, на которого рассчитывали», - рассказал Мележиков журналистам.