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​Мележиков взял на себя вину за ситуацию с Бальде

 
18 Сентября 2022 • 18:23 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Локомотив Москва
1 1.66 X 4.50 2 5.00
1-й тайм

Форвард Кейта Бальде недавно перебрался в «Спартак», а теперь его дисквалифицировали на три месяца за нарушение процедуры допинг-контроля во времена выступлений за «Кальяри». Для «Спартака» это удар - как в кадровом плане, так и в плане деловой репутации. Евгений Мележиков, генеральный директор  московского клуба, дал комментарий на этот счёт.

«Безусловно, виноват клуб. Наверное, я персонально виноват, в том числе. Но предвидеть ситуацию в такие сжатые сроки было тяжеловато. Наверное, агенты должны были уведомить об этом. Самое обидное, что тренеры не получили игрока, на которого рассчитывали», - рассказал Мележиков журналистам.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кейта Бальде Евгений Мележиков
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