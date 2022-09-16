Мележиков обещает, что бюджет «Спартака» не будет сокращён

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на ряд вопросов относительно бюджета клуба и составе совета директоров «красно-белых».

Что касается финансирования, оно как минимум не сократится. «По факту дело обстоит ровно наоборот», - цитирует Мележикова «РБ Спорт».

Что касается состава совета директоров и возможного включения в него Ашота Хачатурянца, который возглавлял Российскую премьер-лигу, руководитель «Спартака» попросил дождаться заявления для прессы.

Напомним, что сегодня появилась информация о том, что спортивным директором станет Пол Эшуорт.