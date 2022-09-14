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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская — о руководстве «Локомотива»: «Я не знаю, куда смотрит Плутник, ведь Леонченко, Цорн ничего не делают»

 
14 Сентября 2022 • 12:22 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
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18.09 19:00

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала нынешнее руководство московского клуба.

По мнению экс-президента, с нынешним руководством у «железнодорожников» нет дальнейших перспектив. Напомним, что после девяти туров нынешнего розыгрыша РПЛ «красно-зелёные» набрали всего лишь девять очков, расположившись на девятой строчке турнирной таблицы.

«Нужно менять спортивного директора, тренера. Я не знаю, куда смотрит Плутник, ведь Леонченко, Цорн ничего не делают. И кризис очень глубокий», — цитирует Смородскую Metaratings.

Свой следующий матч в рамках чемпионата России «Локомотив» проведёт 18 сентября против «Спартака». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ольга Смородская Владимир Леонченко Томас Цорн Александр Плутник
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СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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