Гол Соболева позволил «Спартаку» обыграть «Локомотив» в дерби

«Спартак» провёл хороший матч против «Локомотива», но забил лишь однажды. Ещё в первом тайме в очередной раз отличился Соболев. После перерыва «железнодорожники» имели шансы отыграть, но Селихов спас «красно-белых».

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Опасный выход к воротам Николсона (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Изидор забивает из офсайда (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:0. Гол Александра Соболева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Николсон бьет в дальний угол (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Промес опасно пробил со штрафного (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Изидор едва не сравнял счет (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Удар Умярова под перекладину (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

В воскресенье состоялось ещё одно московское дерби в рамках 9-го тура Премьер-лиги. В Тушине «Спартак» принимал «Локомотив». Обе команды надеялись победить, так как не радовали болельщиков в последнее время. «Спартак» проиграл три раза в четырёх последних турах, в том числе два раза подряд. У «Локомотива» же две неудачи в трёх предыдущих игровых днях. На прошлых выходных «железнодорожники» умудрились проиграть даже «Факелу».

«Спартак» на первых минутах пошёл в атаку. Уже на третьей минуте Удар Умярова с линии штрафной был заблокирован, а после навес с угла поля Николсон головой пробил без помех, но получилось точно в руки Худякову. Через три минуты Соболев элегантно пяткой прокинул мяч на ход форварду из Ямайки, который слева вырвался на рандеву с Худяковым, но с острого угла пальнул мимо створа. Затем форварды обменялись ролями. Николсон сделал пас направо, Соболев прокинул мяч мимо Кузьмичёва и вырывался один на один с вратарем соперника, но Мампасси успел поставить корпус и оттереть оппонента.

«Спартак» в первой половине стартового тайма провёл несколько массированных атак, когда хозяев чуть подводило скользкое поле, а «железнодорожники» почти в панике отбивались. С ударами было же не очень густо. После навеса Денисова справа Николсон вновь бил головой, но уже в падении, однако в створ не попал. «Локомотив» после этого отодвинул игру от своих ворот и старался в нападении разрезающими передачами вывезти Изидора или ещё кого-то на рандеву с Селиховым.

По истечении получаса игры Николсон вновь пробил неточно. После навеса Промеса слева ямайский форвард головой отправил мяч мимо дальнего угла. «Спартак» продолжал атаковать и добился своего. Умяров перехватил мяч на чужой половине, но после атаки первым темпом его потеряли. Однако Пруцев подхватил футбольный снаряд около штрафной, покатил его направо, Соболев развернулся вокруг Тикнизяна и пробил точно в дальний угол.

За пять минут до перерыва Промес сделал длинную диагональную передачу низом, Николсон справа ворвался в штрафную и бил в противоход Худякову в дальний угол, но чуть не попал. Уже в компенсированное время хозяева получили право на штрафной на левом фланге. Промес решился на удар в дальний верхний угол, но Худяков спас. На перерыв «красно-белые» так и ушли с минимальным преимуществом.

В начале второго тайма «Локомотив» завладел иницитиаовй. Сравнять счёт постарался Баринов, но его удар издали пришёлся в руки Селихову. Затем Педро Габриэл выстрелил издали, но получилось выше. Давление «Локомотива» привело к первому голевому моменту, кога Изидор слева в штрафной вырвался на рандеву с Селиховым, но удар француза голкипер парировал. В ответ Соболев сделал длинную диагональную передачу на левый край штрафной на Хлусевича, который поспешил и пробил неточно.

По истечении часа игры «Спартак» вновь прибрал мяч себе и кружил вокруг штрафной «Локомотива», но до ударов дело не доходило. «Железнодорожники» при этом не могли перехватить футбольный снаряд, постоянно его теряя. В середине второй половине атака хозяев едва не завершилась голом. Умяров получил мяч на линии штрафной по центру и пробил под перекладину, но Худяков спас.

За шестнадцать минут до конца «Локомотив» едва не наказал соперника за расточительство. Марадишвили разрезающей передачей выводил Игнатьева на рандеву с Селиховым, но голкипер прыжком в ноги форварду успел забрать мяч. «Железнодорожники» после этого придавили «красно-белых» к штрафной, и тем оставалось отбиваться. «Локомотив» даже пару раз перехватывал мяч на чужой половине поля, но что-то создать из этого не получалось.

На последней минуте основного времени Промес вновь слева со штрафного пробил под перекладину, и Худяков перевёл мяч на угловой. Затем ещё Литвинов уже с игры пальнул издали, но получилось выше. К своим воротам «красно-белые» соперников уже не подпустили и одержали победу.

После этого тура в Премьер-лиге наступает пауза, и следующий тур пройдёт только через две недели. «Спартак» отправится в гости к «Пари НН», а «Локомотив» же примет «Урал».