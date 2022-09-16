Мележиков назвал причины срыва перехода Гонсалеса в «Спартак»

Генеральный директор столичного «Спартака» Евгений Мележиков объяснил причины срыва трансфера испанского защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса этим летом.

«С Альваро все шло хорошо, он был не против перехода, но приоритетом у него была «Валенсия» — и все затянулось», – заявил функционер изданию «Спорт-Экспресс». Последующей причиной, из-за которой сделка не состоялась, стало нежелание нового наставника Гильермо Абаскаля спешить с подписанием, поскольку на тот момент «красно-белые» не испытывали проблем в центре обороны.

Отметим, что Альваро Гонсалес, два года выступавший за один из сильнейших клубов Франции, летом перешел в аравийский «Аль-Наср» на правах свободного агента. В «Марселе» он запомнился потасовкой с Неймаром во время матча осенью 2020 года.

