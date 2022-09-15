Тарханов: «Спартак» просто сильнее «Факела», нужно ждать игру с «Локомотивом»

Экс-наставник «Урала» Александр Тарханов высказался о победе «Спартака» над «Факелом» (3:0) и поделился ожиданиями от игры с «Локомотивом».

«Понятно, что «Спартак» имел преимущество, ведь уровень их футболистов выше, чем у «Факела». Могут быть отговорки, но спартаковцы просто сильнее», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что нужно посмотреть, как «Спартак» покажет себя в матче с «Локомотивом», потому что «красно-белые» проигрывают сильным соперникам. Речь не о том, что москвичей лихорадит, но с равными оппонентами им сложнее играть, добавил тренер.

«Спартак» примет «Локомотив» на своем поле 18 сентября в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги.