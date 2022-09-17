Бояринцев высказался о дерби «Спартак» - «Локомотив»

Экс-футболист столичного «Спартака» Денис Бояринцев высказался о предстоящей встрече «красно-белых» против московского «Локомотива» в рамках десятого тура Премьер-лиги.

«Нужно настраиваться более чем серьезно. «Спартаку» нужно поправлять дела в таблице, лидирующая группа может уйти в отрыв. Хочется пожелать им победы в дерби», - передает слова Бояринцева «Матч ТВ».

Дерби состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 18 сентября, начало – 19:00 мск.

По итогам девяти туров Премьер-лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, а «железнодорожники» располагаются на 11-й строчке.