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Бояринцев высказался о дерби «Спартак» - «Локомотив»

 
17 Сентября 2022 • 08:19 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
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18.09 19:00

Экс-футболист столичного «Спартака» Денис Бояринцев высказался о предстоящей встрече «красно-белых» против московского «Локомотива» в рамках десятого тура Премьер-лиги.

«Нужно настраиваться более чем серьезно. «Спартаку» нужно поправлять дела в таблице, лидирующая группа может уйти в отрыв. Хочется пожелать им победы в дерби», - передает слова Бояринцева «Матч ТВ».

Дерби состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 18 сентября, начало – 19:00 мск.

По итогам девяти туров Премьер-лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, а «железнодорожники» располагаются на 11-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Денис Бояринцев
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СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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