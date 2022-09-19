Кузьмичёв не верит в то, что «Локомотив» будет вести борьбу за выживание

Защитник «Локомотива» Иван Кузьмичёв прокомментировал поражение «железнодорожников» в матче 10-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

Напомним, что 21-летний футболист перешёл в московский клуб из «Урала» 7 сентября нынешнего года, подписав с «железнодорожниками» соглашение, рассчитанное до лета 2026 года.

Кузьмичёв выразил уверенность в том, что «красно-зелёным» не грозит борьба за выживание по ходу текущего розыгрыша РПЛ.

«Результат пока неудовлетворительный, но мы справимся. Мы будем делать всё для того, чтобы подниматься в таблице», — приводит слова Кузьмичёва Sport24.

После 10 проведённых матчей «Локомотив» набрал девять очков, расположившись на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. От зоны стыковых матчей команду Йозефа Циннбауэра отделяет всего лишь один балл. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 1 октября против «Урала». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.