Два игрока «Спартака» - в символической сборной десятого тура РПЛ

Статистический портал Whoscored сформировал свою версию символической сборной лучших игроков десятого тура Премьер-лиги.

Самую высокую оценку получил полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера, который записал себе в актив две голевые передачи в поединке против «Пари НН» (2:0). Стоит отметить, что в сборную попали еще три представителя «Оренбурга».

Сборная десятого тура РПЛ: Лантратов («Химки»), Дуглас («Зенит»), Гойкович («Оренбург»), Шапич («Торпедо»), Уциев («Ахмат»), Стаматов («Оренбург»), Кривцов («Краснодар»), Вера («Оренбург»), Эктов («Оренбург»), Соболев («Спартак»), Промес («Спартак»).

После десяти туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ. Вторым идет «Ростов», а тройку лидеров замыкает столичный ЦСКА.