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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Два игрока «Спартака» - в символической сборной десятого тура РПЛ

 
19 Сентября 2022 • 10:19 Комментировать
Пари НН
0:2
Оренбург
окончен

Статистический портал Whoscored сформировал свою версию символической сборной лучших игроков десятого тура Премьер-лиги.

Самую высокую оценку получил полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера, который записал себе в актив две голевые передачи в поединке против «Пари НН» (2:0). Стоит отметить, что в сборную попали еще три представителя «Оренбурга».

Сборная десятого тура РПЛ: Лантратов («Химки»), Дуглас («Зенит»), Гойкович («Оренбург»), Шапич («Торпедо»), Уциев («Ахмат»), Стаматов («Оренбург»), Кривцов («Краснодар»), Вера («Оренбург»), Эктов («Оренбург»), Соболев («Спартак»), Промес («Спартак»).

После десяти туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ. Вторым идет «Ростов», а тройку лидеров замыкает столичный ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Оренбург Куинси Промес Лукас Вера
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